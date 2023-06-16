РПЦ: Икона Андрея Рублева «Троица» пробудет в храме Христа Спасителя до 18 июля Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Икона «Троица» будет находиться в храме Христа Спасителя до 18 июля, об этом сообщили на сайте РПЦ.

«В связи с указанием президента России В.В. Путина икона «Святая Троица» подлежит передаче в безвозмездное пользование Русской православной церкви. В настоящее время Министерство культуры готовит документы в целях оформления передачи святыни», - сказано в заявлении.

Отмечается, что принято решение о продлении срока пребывания иконы в храме Христа Спасителя до 18 июля, дня празднования памяти преподобного Сергия Радонежского.

Как писал сайт KP.RU, 3 июня икону «Святая Троица» Андрея Рублева установили в храме Христа Спасителя в капсулу в центре собора.

Сообщалось, что за древней иконой в соборе будут наблюдать сотрудники Третьяковской галереи.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сообщил, что икона Андрея Рублева «Троица» останется в храме Христа Спасителя на год.