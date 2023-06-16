Развозжаев: В нескольких районах Севастополя пропал свет из-за отключения автоматики Фото: Юлия МАРКИНА

Отключение автоматики на подстанции могло послужить причиной перебоев с подачей электроэнергии в Севастополе, сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

«По предварительной информации отключилась автоматика на подстанции «Севастополь», - написал Развозжаев.

По его словам, специалистам потребуется несколько часов на восстановление электроснабжения.

Как писал сайт KP.RU, 25 мая губернатор Севастополя Михаил Развозжаев заявил о попытке ВСУ атаковать город при помощи беспилотников. Два украинских дрона удалось сбить, остальные успешно заглушили средствами радиоэлектронной борьбы.

Он добавил, что попытка атаки была совершена в районе Качи. Силы Черноморского флота сбили два украинских БПЛА из стрелкового оружия, работа остальных дронов была нарушена средствами РЭБ, после чего беспилотники были посажены на землю без последствий.