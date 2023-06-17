Самолет, летевший из Москвы в Сочи, сел в аэропорту Саратова Фото: Аэропорт «Гагарин»

Пассажирский самолет, летевший рейсом Москва - Сочи, вынужденно приземлился в аэропорту Саратова, об этом сообщили ТАСС в пресс-службе международного аэропорта «Гагарин».

«Сегодня в аэропорту Гагарин в 19:08 (местное время - прим.) совершил посадку самолет Boeing 737 авиакомпании S7 Airlines, следовавший по маршруту Москва – Сочи», - сказано в сообщении.

По данным источника агентства, с пассажирами работает представитель авиакомпании.

Как писал сайт SARATOV.KP.RU, вечером в международном аэропорту «Гагарин» Саратова вынужденно приземлился пассажирский самолет Boeing.

В публикации со ссылкой на сотрудников аэропорта отмечалось, что причины посадки были технические, не угрожающие жизни пассажиров.

8 июня самолет Air India Дели - Сан-Франциско запросил экстренную посадку в аэропорту Магадана. В небе над Якутией экипаж лайнера доложил о срабатывании индикации неисправности правого двигателя. Командир воздушного судна оценил ситуацию как серьезную и запросил аварийную посадку на запасной аэродром.