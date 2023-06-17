В Севастополе подача электроэнергии восстановлена Фото: Архив «КП»-Севастополь»

В Севастополе восстановлена подача электроэнергии после отключения в сетях 110 киловольт из-за повреждения на Севастопольской ТЭЦ, об этом сообщило на сайте во «Вконтакте» Севастопольэнерго.

«В 22:50 включены все потребители города. На данный момент сотрудники Севастопольской ТЭЦ изучают причины аварийного отключения», - говорится в сообщении.

В компании пояснили, что отключение произошло по причине повреждения оборудования на Севастопольской ТЭЦ. Без света находились 80% городских потребителей.

Как писал сайт KP.RU, ранее губернатор Севастополя Михаил Развозжаев сообщил, что отключение автоматики на подстанции могло послужить причиной перебоев с подачей электроэнергии в Севастополе.

Развозжаев уточнял, что специалистам потребуется несколько часов на восстановление электроснабжения.

Напомним, масштабное отключение электричества произошло в Крыму в декабре 2014 года. По вине киевского режима почти весь Крым находился без света.