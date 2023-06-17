Посольство РФ: Антонов и Трейси провели встречу в Вашингтоне Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посол РФ в США Анатолий Антонов и руководитель диппредставительства США в Москве Линн Трейси провели встречу в Вашингтоне, об этом сообщила пресс-служба посольства России.

«16 июня в Вашингтоне состоялась встреча посла России в США Антонова и посла США в России Трейси», - говорится в сообщении.

В диппредставительстве отметили, что были обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня.

Каких-либо подробностей посольство России не приводило.

Как писал сайт KP.RU, 8 июня посол России в США Анатолий Антонов заявил, что украинский терроризм будет получать дальнейшую поддержку от Вашингтона. Так дипломат прокомментировал реакцию американских властей на атаку на Каховскую ГЭС.

«Вашингтонские покровители никогда не критикуют Киев. Все действия режима одобряются, а любые удары, от которых страдают россияне, поощряются», - заявил дипломат.