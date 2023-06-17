Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика16 июня 2023 22:27

Зеленский не увидел логики в поездке африканских лидеров в Россию после Украины

Однако Зеленский оставил право выбора за лидерами стран Африки
Сергей ГАПЧУК
Зеленский не увидел логики в поездке африканских лидеров в Россию после Украины

Зеленский не увидел логики в поездке африканских лидеров в Россию после Украины

Фото: REUTERS

Президент Украины Зеленский заявил, что не видит логики в поездке африканских лидеров в Россию 17 июня.

«Это их решение, и насколько оно логично, непонятно», - сказал Зеленский.

Однако, политик заметил, что «они лидеры свободных государств, поэтому это их выбор».

Как писал сайт KP.RU, издание Rzeczpospolita сообщило, что в ближайшее время президенты ЮАР, Замбии и Коморских островов отправятся на Украину для обсуждения возможностей дипломатического урегулирования текущего конфликта.

Обозреватель KP.RU Александр Гришин отметил, что лидеры африканских стран, прибывшие в Киев, категорически отказались подыгрывать Зеленскому в дешевом спектакле, традиционно разыгранном в Киеве при приеме иностранных гостей.

Не успела нога президента ЮАР ступить на землю Киева, как в столице Украины тут же раздались сирены воздушной тревоги.

«Это было время, когда произошел так называемый взрыв. Очень странно, что мы не слышали и не видели взрыва. Здесь явно распространяется какая-то преднамеренная дезинформация...», - заявил глава пресс-службы президента ЮАР.