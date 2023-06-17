Зеленский не увидел логики в поездке африканских лидеров в Россию после Украины Фото: REUTERS

Президент Украины Зеленский заявил, что не видит логики в поездке африканских лидеров в Россию 17 июня.

«Это их решение, и насколько оно логично, непонятно», - сказал Зеленский.

Однако, политик заметил, что «они лидеры свободных государств, поэтому это их выбор».

Как писал сайт KP.RU, издание Rzeczpospolita сообщило, что в ближайшее время президенты ЮАР, Замбии и Коморских островов отправятся на Украину для обсуждения возможностей дипломатического урегулирования текущего конфликта.

Обозреватель KP.RU Александр Гришин отметил, что лидеры африканских стран, прибывшие в Киев, категорически отказались подыгрывать Зеленскому в дешевом спектакле, традиционно разыгранном в Киеве при приеме иностранных гостей.

Не успела нога президента ЮАР ступить на землю Киева, как в столице Украины тут же раздались сирены воздушной тревоги.

«Это было время, когда произошел так называемый взрыв. Очень странно, что мы не слышали и не видели взрыва. Здесь явно распространяется какая-то преднамеренная дезинформация...», - заявил глава пресс-службы президента ЮАР.