В Белгороде загорелась крыша дома в элитном жилом комплексе «Славянский» Фото: Telegram-канал мэра Белгорода Валентина Демидова

В Белгороде в районе Свято-Троицкого бульвара загорелась крыша 19-ти этажного дома, расположенного в элитном жилом комплексе «Славянский», об этом сообщил сайт BEL.KP.RU.

«Сейчас, в 00:50, в Белгороде горит кровля жилого 19-ти этажного дома в районе Свято-Троицкого бульвара», - говорится в статье.

Губернатор Белгородской области Гладков уточнил, что по предварительным данным, пожар возник в котельной, расположенной на крыше.

Отмечалось, что на месте работают пожарные расчеты.

Мэр Белгорода Демидов сообщил, что жильцов из горящего дома эвакуировали на безопасное расстояние.

Как писал сайт KP.RU, утром 16 июня в Курской области на складе для хранения пуха пожарные локализовали возгорание на площади 2 тысячи квадратных метров.

Спасатели сообщали о том, что возгорание что произошло в Курском районе, информации о пострадавших в результате ЧП нет.