В Белгороде пожар в жилой многоэтажке полностью потушен

Пожар в жилом доме Белгорода полностью потушен Фото: Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

Пожар в 19-ти этажном жилом доме в Белгороде полностью потушен, пострадавших нет, об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Пожар в жилом доме полностью потушен. Пострадавших нет. Предварительно горел декоративный купол здания. Огонь не распространился на квартиры», - написал Гладков.

По словам губернатора, жильцам дома предложено временно расселиться.

«Причины произошедшего устанавливаются. Начнём восстанавливать пострадавшие жилые помещения и котельную после проведения оценки ущерба», - заявил Гладков.

Как писал сайт KP.RU, ранее в Белгороде в районе Свято-Троицкого бульвара загорелась крыша 19-ти этажного дома, расположенного в элитном жилом комплексе «Славянский».

Губернатор Гладков уточнил, что по предварительным данным, пожар возник в котельной, расположенной на крыше.

Мэр Белгорода Демидов сообщил, что жильцов из горящего дома эвакуировали на безопасное расстояние.