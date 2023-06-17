«Роснефть» и китайская CNPC перешли на оплату сырья в нацвалютах Фото: REUTERS

«Роснефть» и китайская CNPC перешли на оплату сырья в национальных валютах, об этом сообщила в пресс-релизе российская компания по итогам встречи с CNPC на ПМЭФ.

«Одним из ключевых направлений сотрудничества «Роснефти» и КННК (CNPC – ред.) являются поставки нефти, объем которых, в соответствии с действующими контрактами, достигает 40 млн тонн в год», - говорится в пресс-релизе.

В «Роснефти» подчеркнули, что в настоящее время компании перешли на оплату сырья в национальных валютах.

Как писал сайт KP.RU, 23 марта 2022 года Владимир Путин принял решение продавать газ в недружественные страны за российские рубли.

26 апреля замглавы МИД России Игорь Моргулов сообщил, что Россия и Китай выстроили необходимую инфраструктуру для торговли в национальных валютах.

В мае 2022 года президент РФ Владимир Путин заявил, что переход на расчеты в нацвалютах с партнерами демонстрирует эффект, это способствует укреплению рубля.