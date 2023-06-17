Зеленский утверждает, якобы, Глава ГУР Буданов присутствовал на заседании 16 июня Фото: REUTERS

Зеленский заявил, что руководитель ГУР Кирилл Буданов в пятницу якобы присутствовал на заседании военного кабинета.

«Было сегодня еще одно событие, …это военный кабинет. Наши командующие: генералы Сырский, Тарнавский, Залужный, Шаптала... И был Буданов…» - заявил он в видеообращении.

При этом подтверждающих фото и видео с мероприятия Зеленский не опубликовал.

Как писал сайт KP.RU, 29 мая российские войска нанесли удар по зданию Главного Управления Разведки Минобороны Украины.

По словам сотрудника российских спецслужб, который ссылается на свои источники в украинской разведке, ракета попала в кабинет, соседний с кабинетом главы ГУР МО Украины Кирилла Буданова.

В результате этой атаки Буданов был серьезно ранен. После разбора завалов, его на санитарном вертолете отправили в польский город Жешув, а оттуда уже американским бортом, который прилетел специально ради этого с базы Раммштайн, в Берлин.

В настоящее время с Буданов находится в Берлине, в госпитале Бундесвера на Шарнхорстштрассе, 13. Он в тяжелом состоянии. Прогноз пока неизвестен.