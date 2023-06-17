Spiegel: Танкисты ВСУ имитируют поломки бронемашин, чтобы избежать боя Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Танкисты ВСУ, участвующие в наступлении в районе Запорожья, имитируют поломки своих боевых машин из страха перед боем с российской армией, об этом сообщили немецкому изданию Spiegel члены экипажа танка Leopard 2.

«22-летний заряжающий сообщает, что есть солдаты, которые отказываются от участия в конфликте. Некоторые имитируют повреждения танка, лишь бы не идти в бой», - говорится в статье.

Издание отметило, что никто из данного экипажа Leopard 2 не осуждает «отказников», так как если российский снаряд попадет в башню боевой машины, «то ты станешь кучкой пепла».

Как писал сайт KP.RU, 9 июня агентство Bloomberg сообщило, что ВСУ в ходе наступления понесли существенные потери военной техники. При этом в Вашингтоне отметили, что на начальном этапе потери ВСУ могут быть самыми высокими.

16 июня Зеленский признал, что ВСУ на линии соприкосновения сталкиваются с очень жестким сопротивлением России.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин подтвердил начало контрнаступления со стороны ВСУ. Российский лидер отметил, что попытки украинского контрнаступления провалились. Однако наступательный потенциал ВСУ еще сохранился.