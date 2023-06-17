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НовостиПолитика17 июня 2023 2:11

Воздушная тревога объявлена в семи областях Украины

Также сигнал звучит на подконтрольных Киеву частях Запорожской области и ДНР
Сергей ГАПЧУК
Воздушная тревога объявлена в семи областях Украины

Воздушная тревога объявлена в семи областях Украины

Фото: REUTERS

Воздушная тревога объявлена в нескольких областях Украины, об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

По данным сервиса, сигнал тревоги звучит в Сумской, Полтавской, Черкасской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях.

Помимо этого, тревога также объявлена на подконтрольных Киеву частях Запорожской области и ДНР.

Как писал сайт KP.RU, 12 июня воздушная тревога объявлялась в Кировоградской, Николаевской, Черкасской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву части Херсонской области.

Вечером 11 июня воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины. Указывалось, что сначала сигналы прозвучали в восточных регионах страны, а также в Киеве, затем воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины.

Напомним, Вооруженные силы Российской Федерации наносят удары по критически важной инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 года после того, как была установлена причастность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту 8 октября 2022 года.