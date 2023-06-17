Российские военные подорвали с помощью БТР-камикадзе опорный пункт ВСУ Фото: Александр КОЦ

Российские военнослужащие уничтожили опорный пункт ВСУ дистанционным подрывом трофейного БТР, который начинили взрывчаткой и направили на позиции противника, об этом сообщило Минобороны России.

Командир инженерного взвода с позывным «Барнаул» рассказал, что была поставлена задача снарядить трофейный БТР взрывчатыми веществами. Затем он и механик-водитель выдвинулись на машине в сторону украинских позиций.

«После того, как машина приблизилась непосредственно к позициям противника, с помощью радиоуправления произвел подрыв. Подрыв был очень серьезный,... взрывчатых веществ было достаточно много - около 3,5 тонн тротила, 5 авиабомб ФАБ-100», - подчеркнул «Барнаул».

Командир отметил, что по данным, радиоперехвата противник понес значительные потери.

Как писал сайт KP.RU, в феврале 2023 года в районе Сватово произошел аналогичный случай. Тогда российские военные подорвали на позициях ВСУ трофейный многоцелевой транспортёр-тягач лёгкий бронированный (МТ-ЛБ) с одной тонной взрывчатки.

Сообщалось, что МТ-ЛБ был загнан в лес с тонной тротила и двумя авиационными бомбами. Позже по радиоперехвату стало известно, что было уничтожено около 60 «эльфов».

5 марта обозреватель «КП» Александр Гришин отметил, что российская группировка войск продолжает воевать не числом, а умением и техникой.

Он уточнял, что тактика наших военных заключается не в освобождении территорий (что тоже, безусловно, является одной из главных задач) в первоочередном порядке, а в уничтожении боеспособного потенциала ВСУ.

При этом населенные пункты на территории бывшей Украины (напомню, что Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская области теперь являются частью Российской Федерации) наши бойцы продолжают освобождать.