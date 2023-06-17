Пушков: Макрону следует повлиять на Киев, а не искать воздействия на Россию Фото: Михаил ФРОЛОВ

Президенту Франции Эммануэлю Макрону следовало бы самому повлиять на Киев для решения украинского вопроса, а не искать возможности воздействия на Россию через другие страны. Такое мнение высказал российский сенатор Алексей Пушков. Он считает, что это будет гораздо проще, поскольку украинская сторона сейчас полностью зависит от западной военной и финансовой помощи, что накануне признал глава внешней политики ЕС Боррель.

Российские военнослужащие уничтожили опорный пункт ВСУ дистанционным подрывом трофейного БТР, который начинили взрывчаткой и направили на позиции противника. По информации Минобороны РФ, после того, как машина приблизилась к позициям противника, был произведен подрыв.

Экс-разведчик США Скотт Риттер заявил, что в случае полного поражения украинской армии ее место займет армия Польши. После этого, по его мнению, вероятнее всего, пойдут призывы заменить украинцев поляками на поле боя.

Лидеры НАТО на саммите в Вильнюсе в июле не намерены приглашать Украину в альянс, заявил генсек Йенс Столтенберг. Он уточнил, что планируется обсудить, как сделать Украину ближе к НАТО.