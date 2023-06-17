Президент Алжира назвал Путина «другом всего человечества». Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун поблагодарил главу российского государства Владимира Путина за умеренность в высказываниях, а также заявил, что глава РФ является «другом всего человечества».

«Я бы хотел поблагодарить президента Путина, который был очень умеренным в своих высказываниях. И я делаю вывод из ваших слов, господин президент, что вы - друг всего человечества, друг всех стран мира», - подчеркнул Теббун.

Он добавил, что алжирцы с любовью относятся ко всем, кроме тех, кто испытывает к ним вражду.

«Наша единственная цель - жить в мире, в котором достигается прогресс, развивается экономика, осуществляется реальная интеграция», - пояснил свою позицию глава Алжира.

Он также пожелал всему человечеству мира, благополучия и безопасности, а также заявил, что Алжир готов внести посреднический вклад в решение конфликта на Украине.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с Путиным заявил, что всегда называет российского лидера своим дорогим другом. В марте этого года он также рассказал, что сразу после переизбрания председателем Китая в качестве своего первого зарубежного визита он выбрал именно Россию.

Сайт KP.RU ранее писал о том, что Теббун на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума заявил о важной роли России в нынешних мировых кризисах.