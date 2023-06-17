Уклонисты покупают справку в военкоматах Украины и «попадают в ловушку спецслужб» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины придумало новый способ вербовки. Сотрудники ведомства берут по 10 тысяч доллар с тех, кто пытается сбежать из страны от мобилизации, после чего уклонист становится агентом спецслужб.

Как сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в ГУР Украины, уклонисты, пытающиеся сбежать из страны за 10 тысяч долларов приобретают справку в местных военкоматах о том, что им можно выехать за границу по заданию спецслужб.

Таким образом, поясняет агентство, «уклонист попадает в ловушку спецслужб Украины», добровольно за взятку становясь агентом ГУР.

По информации источника, завербованные по приказу украинских спецслужб осуществляют за границей различные акции против России и Ирана. Если же они отказываются, то после возвращения на родину им грозит уголовное преследование.

Ранее сайт KP.RU писал о том, что управление ФСБ России в Донецкой Народной республике сообщило о пресечении попытки Службы безопасности Украины завербовать первого замминистра МЧС в регионе Дмитрия Костямина для передачи Киеву секретной информации.

Тогда уточнялось, что украинские спецслужбы задержали в Харькове супругу чиновника, после чего угрожали ее жизни, таким образом пытаясь завербовать Костямина. Однако в ходе операции ФСБ России женщину удалось освободить, после чего она покинула Украину.

Напомним, ранее также стало известно о том, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) Соединенных Штатов создало канал в Telegram. Таким образом ведомство пытается вербовать россиян.