Глава ЛНР Пасечник заявил о готовности возглавить комиссию по безопасности дорожного движения

Глава Луганской Народной республики Леонид Пасечник Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Глава Луганской Народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник в интервью «Комсомольской правде» на ПМЭФ-2023 рассказал, что готов лично возглавить комиссию по безопасности дорожного движения, которая будет создана в регионе в ближайшее время.

«Я думаю, получится. Уверен, что получится. Это очень важный вопрос, потому что от этого зависит жизнь наших граждан, их безопасность, по этому вопросу нужно уделять достаточно внимания, конечно», - заявил Пасечник, отвечая на соответствующий вопрос.

Глава ЛНР также рассказал о том, что, начиная с весны 2022 года, в республике было отремонтировано и построено большое количество дорог.

«Это пока что федеральные дороги, но они отремонтированы и, конечно же, мы уверены, что это будет положительно влиять на безопасность движения», - сообщил Пасечник, отметив, что некоторые дороги в ЛНР не ремонтировались с 80-х годов.

Кроме того, по словам главы региона, в ЛНР планируется установка камер, что также должно положительно отразиться на безопасности дорожного движения в республике.

«Нужно жить по законам, нужно соблюдать правила дорожного движения, потому что, управляя автомобилем, мы должны помнить о том, что это не только наша жизнь, но и жизнь окружающих нас людей. Не только тех, кто сидит в машине, но и тех, кто находится за ее пределами», - резюмировал Пасечник.

Ранее сайт KP.RU писал о том, что президент России Владимир Путин подписал закон, который определяет правила установки камер на дорогах страны.