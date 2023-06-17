«Здесь чистый воздух и современное оборудование»: Байдена пригласили в Крым подлечиться

Байдена пригласили в Крым на лечение Фото: REUTERS

Депутат Государственной думы РФ от Крыма Михаил Шеремет считает, что президенту Соединенных Штатов Джо Байдену стоит съездить на полуостров для того, чтобы пройти курс лечения.

«Байден может приехать в Крым, чтобы подлечиться. Здесь чистый воздух, современное медицинское оборудование и одни из лучших врачей в России», - цитирует Шеремета РИА Новости.

По мнению парламентария, агрессия американского президента связана с его хроническими болезнями. В то же время Шеремет напомнил, что у Байден есть доступ к ядерному оружию, а значит во всем мире заинтересованы в его здравомыслии.

Депутат также считает, что пройти лечение американскому президенту мешает его окружение, которому не выгодно то, чтобы глава США снова стал здравомыслящим человеком. А если Байден отдохнет в Крыму, то, по мнению, Шеремета, он вернется в Соединенные Штаты «совершенно другим человеком с миролюбивым мышлением и способностью принимать адекватные решения в международной политике».

Напомним, Байден постоянно оказывается в курьезных ситуациях. Совсем недавно он завершил свою речь на саммите по оружейной безопасности в Коннектикуте фразой «Боже, храни королеву».

Кроме того, пожилой американский лидер неоднократно падал на публике, а как-то раз на детском празднике в Вирджинии вдруг решил прокатиться на детском велосипеде и сломал его.

В то же время ранее лечащий врач Байдена Кевин О Коннор заявил, что президент США прошел регулярное обследование, по результатам которого было сделано заключение, что Байден здоров и способен выполнять свои обязанности.