Песков: размеры «санитарной зоны» будут зависеть от дальности вооружений ВСУ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о том, какими могут быть размеры «санитарной зоны» на Украине. Он пояснил, что они будут зависеть от дальности вооружения украинской армии.

«Это зависит от того, какие виды вооружений находятся у Украины. Чем выше тактико-технические характеристики вооружений на Украине, тем больше должно быть это расстояние», - цитирует ТАСС пресс-секретаря российского лидера.

Песков подчеркнул, что главное, чтобы Украина своим оружием «не доставала» до россиян.

Что касается сроков создания такой зоны, то, по словам официального представителя Кремля, такой процесс уже ведется примерно полтора года.

«Не может быть ни новой, ни старой зоны, она может быть только одна. Это продолжение той работы, которая ведется», - объяснил Песков.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин во время общения с военными корреспондентами заявил, что в случае продолжения обстрелов российских территорий на Украине может быть создана «санитарная зона».

В последнее время Вооруженные силы Украины неоднократно осуществляли попытки атак на приграничные территории РФ, в частности, Белгородскую область.