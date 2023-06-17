Брянский губернатор Богомаз: силы ПВО отразили атаку БПЛА на нефтепровод "Дружба"

Украинские БПЛА атаковали Брянскую область Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские подразделения противовоздушной обороны отразили атаку со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на нефтеперегонную станцию "Дружба" в Брянской области. Об этом сообщил губернатор области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

"Благодаря профессионализму наших военных системами ПВО уничтожены три беспилотника самолетного типа", - сообщил Богомаз, уточнив, что атака ВСУ была отражена ночью 17 июня.

Напомним, ранее брянский губернатор Богомаз сообщил, что Брянская область продолжает подвергаться обстрелам со стороны ВСУ. По мнению президента России Владимира Путина, атаки на приграничные территории с Украиной делаются для того, чтобы отвлечь внимание российских вооруженных сил на эти зоны.

Кроме того, российский лидер на пленарном заседании ПМЭФ-2023 назвал атаки киевского режима на территорию РФ попыткой спровоцировать Москву на ответные жесткие действия.