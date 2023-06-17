Вертолет Ми-8 с пассажирами совершил аварийную посадку в 90 километрах от Якутска Фото: Андрей АБРАМОВ

В 90 километрах от Якутска совершил аварийную посадку вертолет Ми-8, на борту которого находилось 25 человек. В результате инцидента никто не пострадал.

По информации YAKUTIA.KP.RU, в вертолете, помимо четырех членов экипажа, также был 21 пассажир. Кому принадлежит вертолет и куда он направлялся, пока не известно.

В АК «Полярные авиалинии» рассказали, что на место поисков вылетел их Ми-8. На его борту находятся спасатели и полицейские. Пока непонятно, в каком состоянии находится аварийно севший вертолет и его экипаж.

Ранее сообщалось об аварийной посадке пассажирского самолета Airbus А-320 в аэропорту Шереметьево. Рейс «Казань-Москва» сообщил диспетчеру о сработавшей индикации открытия дверей на борту. Экстренная посадка прошла успешно, никто не пострадал.

Сайт KP.RU ранее также писал, что вертолет Ми-8 разбился в Бурятии в районе аэропорта "Байкал". В результате ЧП погибли три человека.