Один человек погиб и четверо пострадали при столкновении маршрутки со столбом в Омске

В Омске произошло смертельное ДТП Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Омске в результате ДТП скончался водитель микроавтобуса. Он не справился с управлением, из-за чего маршрутка с пассажирами внутри протаранил столб. Об этом сообщает "КП-Омск" со ссылкой на Госавтоинспекцию.

Омское ДТП произошло в 9:20 по местному времени (6:20 по мск) на улице 24-я Северная. За рулем маршрутной "ГАЗели" №550 был водитель возраста 55 лет. По неизвестной причине он не справился с управлением, в результате чего маршрутка врезалась в столб дорожного освещения и протаранила забор.

По данным омской полиции, водитель общественного транспорта скончался на месте. Еще четверо пассажиров, включая одного несовершеннолетнего мальчика в возрасте 15 лет, получили повреждения. Они обратились за помощью к медикам.

По предварительным данным, водителю микроавтобуса стало плохо. Профильное ведомство Омска проводит проверку по факту случившегося.

Напомним, ранее KP.RU писал о смертельном ДТП в Таиланде, в результате которого погибли двое россиян.