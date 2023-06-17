Глава Ингушетии Калиматов рассказал о заключении инвестконтрактов на 4 млрд рублей

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в беседе с «Комсомольской правдой» на ПМЭФ-2023 рассказал о том, каких результатов удалось достичь в развитии экономики региона. По его словам, только на форуме «Деловая Ингушетия» было заключено контрактов на сумму свыше 4 миллиардов рублей.

«Мы провели у себя экономический форум «Деловая Ингушетия». Было заключено контрактов более чем на 4 миллиарда рублей. В нем приняли участие более 120 человек», - сообщил Калиматов.

По его словам, в рамках форума также были представлены местные компании, в том числе, швейная и обувная фабрики, а также производители металла. Калиматов также рассказал, что примерно за полтора-два года в Ингушетии был введен в строй птицекомплекс на 5 тысяч тонн мяса индейки.

«Мы повысили сбор доходов в бюджет республики, налоговый сбор, с 3,3 до 9,2 миллиардов рублей. То есть этот показатель вырос в разы», - добавил глава Ингушетии.

Кроме того, на законодательном уровне в регионе была снижена налоговая нагрузка на малый и средний бизнес, благодаря чему количество «теневых» предпринимателей сократилось в республике в четыре раза.

«Экономика у нас улучшилась во всех областях. Но самое главное, раньше мы очень просили прийти к нам инвесторов, а теперь мы ряд предложений отклоняем. Когда инвестиционный совет был, мы из шести заявок отобрали только три», - пояснил Калиматов.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что российская экономика за восемь лет получит не менее 10 триллионов рублей частных инвестиций.