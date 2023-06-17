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НовостиПолитика17 июня 2023 9:34

Рогов: инспекторы МАГАТЭ на ЗАЭС пытались фотографировать блокпосты российских военных

МАГАТЭ не удалось отправить снятые кадры на ЗАЭС, они удалили все снимки
Дарья ЧИПУРНАЯ
Инспекторы МАГАТЭ посетили Запорожскую АЭС

Инспекторы МАГАТЭ посетили Запорожскую АЭС

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во время своего визита на Запорожскую атомную электростанцию (АЭС) пытались сфотографировать блокпосты российских военных. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Это явно никак к их прямой деятельности не относится", - сказал Рогов "РИА Новости", отметив, что у специалистом МАГАТЭ не получилось отправить снятые материалы, так как в транспорте, на котором они перемещались, действовала система подавления интернет-сигнала. Кроме того, Рогов вежливо, но настойчиво, попросил делегацию МАГАТЭ удалить отснятые кадры.

Рогов отметил, что МАГАТЭ не обеспокоены обстрелами со стороны ВСУ Каховской ГЭС, их не волнует обмеление Днепра в районе станции в Херсонской области.

"Но ситуация на линии болевого соприкосновения, ситуация охраны и защиты АЭС их сильно волнует с точки зрения иностранной разведки", - добавил Рогов, выразив опасение, что МАГАТЭ может работать на иностранную разведку.

Напомним, как ранее писал KP.RU, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил ЗАЭС 15 июня, на день позже изначально планируемой даты по соображениям безопасности.