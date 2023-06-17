Песков: Германия следует в фарватере США и тем самым стреляет себе в ногу

Дмитрий Песков упрекнул Германию в попытке потакать США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Германия в ущерб своим гражданам решила следовать в фарватере США и быть примерным членом НАТО. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Германия, к сожалению, видимо внутренне для себя решила следовать устойчиво в фарватере США, как и вся Европа, быть примерным членом НАТО, которое, естественно, выполняет все установки из Вашингтона", - сказал официальный представитель Кремля в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент из которого опубликовал журналист Павел Зарубин в Telegram.

По словам Пескова, Германия "наступает себе на ногу и стреляет себе в ногу", следуя в фарватере Вашингтону. Песков напомнил, что Германия зависела от российского трубного газа, но сейчас немцы сами лишили себя всех конкурентных преимуществ, что негативно отразится на экономике страны.

Напомним, ранее правительство ФРГ приняло стратегию безопасности страны, в которой вновь признало Россию "самой большой угрозой для мира". При этом, как писало издание Welt, у немцев из-за поддержки киевского режима не осталось денег для взносов в ЕС.