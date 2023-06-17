Сечин заявил о риске для мировой энергосистемы из-за роста числа электрокаров. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Глава «Роснефти» Игорь Сечин прокомментировал рост количества электромобилей в мире. По его мнению, такая тенденция станет серьезным фактором риска для мировой энергосистемы.

«Растущее количество электромобилей, безусловно, будет серьезным фактором риска для мировой энергосистемы и настоящим испытанием ее устойчивости», - отметил Сечин в рамках своего выступления на ПМЭФ-2023.

Он добавил, что на темпы электрификации автопарка будут влиять не только объемы производства таких автомобилей, но и субсидии.

Сайт KP.RU ранее писал о том, что на заводе «Моторинвест» началось серийное производство первых российских электромобилей Evolute.

Напомним, ранее президенту России Владимиру Путину показали электромобиль-кроссовер С-класса Е-Neva. Это произошло в начале года, когда глава государства посещал Обуховский завод в Санкт-Петербурге.