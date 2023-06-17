Николай Доронин: если будут выделены опорные города, Арктика заживёт по-другому

Николай Доронин

Арктика стала одной из ключевых тем Петербургского международного экономического форума в 2023 году.

- Главный итог ПМЭФ заключается в том, что экономика России выстояла, санкции не сказались на экономическом росте. В своей речи Владимир Путин сказал о том, что мы увидим этот экономический рост уже в этом году. Здесь была сформулирована главная цель, которая стоит перед российской экономикой – стать суверенной. Очень важно, что цели развития северов, Арктической зоны Российской федерации очень похожи на эту цель. Российская Арктика - это действительно уникальный макрорегион, он объединяет девять субъектов страны, которые развиваются сообща. В речи президента были выделены отдельные регионы из этих девяти. В первую очередь это Мурманская область, мурманский транспортный узел - очень важный инфраструктурный проект, который реализуется на западе нашей страны. Была также выделена роль Ямало-Ненецкого автономного округа как одного из лидеров в развитии инвестиционного климата среди всех российских регионов, - подчеркнул председатель правления Проектного офиса развития Арктики Николай Доронин

Он также отметил большое количество различных инициатив, которые были подтверждены в рамках данной площадки.

- Опять же, лидерство здесь принадлежит Мурманской области, поскольку было подписано очень много соглашений. В первую очередь это соглашение с "Газпромом" о газификации. Это долгожданный, необходимый шаг, чтобы снизить зависимость от отопления мазутом и вдохнуть новую жизнь в экономику региона. Также было подписано важное соглашение, касающееся разработки литиевого месторождения на Кольском полуострове, между компанией "Полярный литий" и губернатором области Андреем Чибисом. Это позволит снизить зависимость России от такого нужного литиевого сырья – это тот металл, который необходим для энергоперехода, – прокомментировал председатель правления ПОРА.

Ещё одно ключевое заявление, по его мнению - компания "Росатом" подтвердила желание построить АЭС малой мощности.

- Если на опорные города будут направлены определённые ресурсы, то вся наша Арктическая зона заживёт по-другому, – подытожил Николай Доронин.