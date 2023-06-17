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НовостиПолитика17 июня 2023 10:57

Минобороны РФ сообщило о групповом ударе по центру принятия решений ВСУ

ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием
Дарья ЧИПУРНАЯ
Фото: Дмитрий РОГУЛИН/ТАСС

Фото: Дмитрий РОГУЛИН/ТАСС

Министерство обороны России в своей ежедневной сводке 17 июня 2023 года сообщило о том, что Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли групповой удар по одному из центров принятия решений Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Российские войска нанесли удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования.

“Цель удара достигнута. Назначенный объект поражен”, - сообщил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Напомним, 15 июня Министерство обороны России доложило об уничтожении цехов, где собирались беспилотники военных киевского режима. Удары наносились ВКС России высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования.

Ранее сайт KP.RU писал о том, что, по данным МО РФ, с начала украинского контрнаступления ВСУ лишились более 7,5 тысячи бойцов убитыми и ранеными.