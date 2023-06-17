Шадаев: в России обсуждают запрет параллельного импорта смартфонов Samsung и LG

Шадаев сообщил, что в России обсуждают запрет параллельного импорта смартфонов Samsung и LG Фото: Михаил ФРОЛОВ

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев сообщил, что ведомство совместно с Минпромторгом РФ обсуждает возможный запрет параллельного импорта мобильных устройств Samsung и LG.

«Мы с Минпромторгом сейчас обсуждаем… также запрет на параллельный импорт смартфонов, мобильных устройств Samsung и LG. Потому что есть китайские аналоги, которые никак не уступают», - сказал глава Минцифры в кулуарах ПМЭФ-2023.

Он подчеркнул, что такое обсуждение не касается iPhone и в настоящее время оно находится на начальном этапе.

В то же время, по словам Шадаева, оба ведомства также рассматривают запрет на параллельный импорт тяжелого компьютерного оборудования из недружественных стран. В частности, речь идет о серверах, для которых есть конкурентные аналоги от российских производителей.

Ранее сайт KP.RU писал том, что в России могут запретить параллельный импорт компьютерной техники. Речь идет о топовых мировых марках — HP, IBM, Acer и других. Всего в перечне более 20 наименований. Об этом попросили Минпромторг отечественные производители, по их мнению, наличие на прилавках качественной импортной техники мешает им развиваться, потому что тяжело конкурировать с мировыми грандами.