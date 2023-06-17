Гладков сообщил об обстреле ВСУ окраины села Тишанка в Белгородской области

Гладков сообщил об атаке ВСУ на Белгородскую область Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в субботу, 17 июня, обстреляли окраины села Тишанка в Белгородской области. Об этом сообщил глава Белгородского округа Вячеслав Гладков в своем канале в Telegram.

Осколками от украинских снарядов была повреждена линия электропередачи. Пострадавших нет.

"Оперативные службы на месте, подомовой обход продолжается", - сообщил Гладков.

Напомним, накануне 16 июня Гладков сообщил о том, что российская система ПВО сбила вражеский беспилотник на границе Белгородской области. Он также рассказал, что ВСУ обстреляли село Соболевка из "Градов".

Ранее президент России Владимир Путин на пленарном заседании в рамках ПМЭФ-2023 назвал атаки боевиков киевского режима на территорию Российской Федерации попыткой спровоцировать Москву на ответные жесткие действия.