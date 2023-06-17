Путин с яхты наблюдал за поднятием флагов на берегу Финского залива

Путин принял участие в церемонии поднятия флагов в Петербурге Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в субботу, 17 июня, принял участие в церемонии поднятия гигантских флагов Российской Федерации, СССР и Российской империи, которая прошла в Парке 300-летия Петербурга. Об этом проинформировала пресс-служба Кремля.

Российский лидер прибыл на торжественное мероприятие на яхте «Охта», и смотрел церемонию непосредственного с него, находясь в акватории Финского залива. Стяги были подняты в честь юбилейных дат. С даты учреждения флага Российской империи прошло 165 лет, флага Красного знамени – 100 лет и российского триколора – 330 лет.

Уникальность торжественного мероприятия состояла в том, что размер каждого из поднятых флагов сопоставим с размерами половины футбольного поля, а вес одного полотнища составляет почти полтонны.

Торжественное мероприятие сопровождалось праздничным концертом на сцене большого амфитеатра «Лахта центра». В том числе, прозвучал государственный гимн России.

Ранее сообщалось, что в рамках благоустройства парка 300-летия Петербурга были построены три «острова». На них установили флагштоки, которые будут перекликаться с самой высокой в Европе мачтой для флага, установленного у стадиона «Зенита». Уточнялось, что каждый из флагштоков будет высотой в 175 метров.

Сайт KP.RU ранее писал о торжественной церемонии награждения Героев Труда и лауреатов государственных премий 2022 года. Все награды лично вручил Путин в День России 12 июня в Большом Кремлевском дворце.