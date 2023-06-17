Экс-разведчик Скотт Риттер посоветовал Киеву подать в МУС на главу армии США Милли Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший разведчик США Скотт Риттер, выступая в эфире YouTube-канала Judging Freedom, заявил о том, что украинскому руководству следовало бы подать в Международный уголовный суд на главу американского Генштаба Марка Милли за провальную подготовку к наступлению ВСУ.

«Я надеюсь, что украинцы после окончания всего происходящего заведут дело в МУС, потому что посылать солдат на линию обороны российской армии со снаряжением, которое они не знают, как использовать ... без поддержки с воздуха — это убийство», - говорит Риттер.

По словам военного, если бы на месте украинцев были американские военные - Милли уже давно находился бы под трибуналом за все те решения, которые он принял, за преступную халатность при подготовке солдат. Риттер отдельно указывает на то, что украинские солдаты абсолютно некомпетентны, так как общее время их обучения редко превышает 1,5 месяца.

Ранее KP.RU сообщил о том, что Риттер считает, будто после поражения Украины на её место рискует оказаться Польша, так как НАТО не собирается прекращать начатый конфликт с Россией.