Российские войска сбили вертолет украинских военных Ми-24 над ДНР

Военный вертолет Ми-24 ВВС Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны России в своей ежедневной сводке от 17 июня 2023 года сообщило о том, что за минувшие сутки российская истребительная авиация сбила вертолет Ми-24 украинских военных в небе над ДНР.

"Истребительной авиацией ВКС РФ в районе города Краматорск Донецкой народной республики сбит вертолет Ми-24 воздушных сил Украины", - сообщил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Ранее сегодня Минобороны РФ сообщило о групповом ударе по одному из центров принятия решений Вооруженных сил Украины (ВСУ) высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования.

Всего с начала наступления ВСУ, по данным МО РФ, лишилось свыше 7,5 тысячи военных убитыми и ранеными. А всего с начала специальной военной операции было уничтожено 239 вражеских самолетов и 444 самолета.