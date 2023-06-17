На ПМЭФ-2023 заключили более 900 соглашений на сумму 3 трлн 860 млрд рублей Фото: "КП" Архив

Секретарь организационного комитета по подготовке к проведению Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Антон Кобяков, беседуя с журналистами, заявил о том, что на форуме были заключены 900 соглашений, на общую сумму в 3 трлн 860 млрд рублей.

«На площадке форума было подписано более 900 соглашений на общую сумму почти 4 трлн рублей: 3 трлн 860 млрд рублей, включая 43 соглашения с представителями иностранных компаний», - заявил Кобяков.

Среди зарубежных компаний, с которыми были заключены соглашения, присутствовали и юрлица из недружественных стран - Испании, Италии. Как отметил организатор, на форуме было очень много таких представителей, которые приехали, якобы, от других компаний, скрывая своё присутствие от правительств Европы и США.

Также Кобяков подчеркнул что, согласно подсчётам, примерно половина из всех зарубежных компаний из недружественных стран в итоге решили остаться в России, развивать здесь свой бизнес и дальше.

Ранее KP.RU сообщил о том, как западные страны отреагировали на объёмную речь Владимира Путина на полях ПМЭФ 2023.