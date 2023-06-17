Взрыв метана на угольной шахте прогремел в Днепропетровской области, трое ранены

В Днепропетровской области произошел взрыв метана на угольной шахте Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На угольной шахте в Павлограде Днепропетровской области Украины прогремел взрыв в ночь на субботу, 17 июня. Министерство энергетики Украины сообщило, что на шахте взорвался метан.

Трое шахтеров получили ранения и были госпитализированы. Всего в момент взрыва на шахте находилось порядка 200 работников, уточняет ведомство. Избежавших травм шахтеров вывели на поверхность.

Украинское министерство энергетики устанавливает причины чрезвычайного происшествия.

Отметим, что в Павлограде Днепропетровской области располагаются две шахты - "Павлоградская" и шахта имени Героев Космоса.

Напомним, в апреле сайт KP.RU писал о эвакуации свыше 180 горняков с шахты "Распадская" в Кемеровской области из-за возгорания. В сентябре, из-за обстрелов со стороны ВСУ, 21 горняк оказались в обесточенной шахте в ДНР, но вскоре были спасены.