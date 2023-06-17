Parisien: французский активист задержан за бросок дымовой шашки в вертолёт Макрона Фото: REUTERS

Ультралевого активиста во Франции задержала полиция, и теперь ему вменяют обвинение в покушении на жизнь французского президента Эммануэля Макрона. Всё дело в дымовой шашке, которую недовольный политикой Макрона француз бросил в сторону вертолёта главы государства. Об этом сообщила местная газета Parisien.

«Ультралевый активист попал под следствие и был помещён под стражу. Ему вменяют желание совершить покушение на жизнь президента Республики в апреле», - говорится в публикации.

Согласно данным французских журналистов, инцидент произошёл 27 апреля 2023 года, когда Макрон прилетел в департамент Ду. Протестующие пытались прорвать оцепление, требуя отменить пенсионную реформу, полиция применяла слезоточивый газ для разгона демонстрантов. Когда французский президент уже вернулся в вертолёт, и тот начал взлетать, один из активистов бросил в его сторону дымовую шашку.

Теперь 20-летнего активиста обвиняют по трём статьям: покушение на жизнь президента, попытка уничтожения государственного вертолёта и покушение на жизнь всех сотрудников службы безопасности, находившихся в вертолёте. В настоящий момент молодого человека направляют на психиатрическую экспертизу.

Ранее KP.RU сообщил о том, как проходили мощнейшие протесты во Франции, вызванные принятием пенсионной реформы.