Следователи задержали подозреваемого по делу о столкновении танкеров на реке Лене

На реке Лена столкнулись два танкера. Фото: Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

Правоохранительные органы задержали помощника капитана судна "Ерофей Хабаров", который допустил столкновение двух танкеров на реке Лене в Иркутской области. Об этом сообщает "КП-Якутия" со ссылкой на пресс-службу Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Так, в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по факту произошедшего 12 июня по двум статьям - по части 1 статье 247 о "Нарушении правил обращения экологических опасных веществ и отходов", а также по статье 264 части 1 о нарушениях правил безопасности водного транспорта и метрополитена УК РФ.

Следственные органы решают вопрос о избрании подозреваемому меры пресечения.

Напомним, KP.RU писал о том, что 12 июня ТР-900 "Ерофей Хабаров", перевозивший 832 тонны бензина, столкнулся с ТР-901, который стоял на ремонте в порту. По словам губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, капитан "Хабарова" был пьян, самим судном, откуда вылилось в воду топливо, управлял его помощник.