Житель Челябинска зарезал 9-летнюю дочь и попытался покончить с собой Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Челябинске мужчина убил собственную дочь, после чего попытался покончить с собой, однако безуспешно - сейчас врачи оказывают ему медицинскую помощь. Об этом сообщило агентство ТАСС, со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета Челябинской области.

Как сообщили правоохранители, житель Челябинска сперва зарезал ножом свою 9-летнюю дочь, после чего попытался совершить самоубийство, но выжил. В социальных сетях также сообщали, что нападение на дочь мужчина совершил в то время, пока его жена была на работе.

«По данному факту расследуется уголовное дело, устанавливаем обстоятельства произошедшего», - сообщили в областном СК.

Ранее KP.RU сообщил о том, что в Крыму мужчина убил собственного сына, который решил установить в доме «тюремные порядки» после того, как вышел из мест лишения свободы.