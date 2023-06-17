Захарова предложила узаконить блогерство как профессию

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на ПМЭФ-2023 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Профессия блогер должна быть закреплена юридически в российском законодательстве. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях ПМЭФ-2023.

"Со своего угла могу сказать да, потому что это уже сфера, это субкультура, это заработок, это большие деньги и влияние. Соответственно, элементы культуры, ответственности, этики должны быть. Журналистика этим всем обладает, - сказала Захарова на сессии ПМЭФ-2023 "Новые инфлюэнсеры России и борьба с фейками", отметив, что последнее слово в этом вопросе остается за профессиональным сообществом и самими блогерами.

Кроме того, Захарова добавила, что новыми инфлюэнсерами на смену "бездарных" блогеров пришли военные корреспонденты.

Отметим, что не так давно президент России Владимир Путин провел встречу с военкорами, на которой присутствовали два специальных корреспондента "Комсомольской правды" Александр Коц и Дмитрий Стешин.