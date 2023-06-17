Что произошло за день 17 июня: главные новости, фото: digital.gov.ru

Глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев рассказал о том, что в стране обсуждается возможный запрет параллельного импорта смартфонов марок LG и Samsung.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, выступая в эфире программы «Москва. Кремль. Путин», заявил о том, что Германия стреляет себе в ногу, когда следует всем указаниям Вашингтона, не руководствуясь собственными интересами.

В Брянской области были уничтожены три беспилотника Украины, которые пытались атаковать нефтеперегонную станцию «Дружба». Ни один беспилотник своей цели не достиг.

Российские войска успешно сбили украинский вертолёт Ми-24 в районе Краматорска, при помощи сил истребительной авиации.

Тем временем на международном уровне Украина просит кредит в размере 400 млрд долларов, чтобы стать «газовым хабом Европы».

В Челябинске же произошла бытовая трагедия - местный житель зарезал свою 9-летнюю дочку, а затем попытался покончить с собой. Он выжил и теперь врачи оказывают ему медицинскую помощь.