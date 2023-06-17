FT: Европейский Центробанк опасается угрозы для евро при использовании активов РФ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Использование российских активов, замороженных на территории Евросоюза, может значительно навредить евро, подорвав доверие к европейской валюте. Беспокоясь об этом, Европейский центральный банк (ЕЦБ) предостерёг Еврокомиссию от того, чтобы направлять активы России в помощь Украине. Об этом сообщило издание Financial Times.

«Это может привести к диверсификации резервов от активов, деноминированных в евро, <...> и диверсификации торговли», - цитирует издание сообщение ЕЦБ.

Согласно пояснениям Европейского Центробанка, использование российских активов может сподвигнуть другие центральные банки мира отвернуться от Европы и её валюты. Особенно велика опасность этого в случае, если ЕК примет решение о перенаправлении средств России в помощь Киеву без одобрения всех стран G7.

Ранее KP.RU сообщил о том, что Евросоюз заморозил на своей территории порядка 200 млрд евро, принадлежащих Российской Федерации.