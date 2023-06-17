Times: в армии Британии решили ввести «гендерно-нейтральные» воинские звания Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Командование Вооружённых сил Великобритании рассматривает возможность изменения действующей системы воинских званий, чтобы заменить их на «гендерно-нейтральные», избавившись от «чрезмерной мужественности» в войсках. Об этом сообщило издание The Times.

«Генерал Патрик Сандерс, начальник Генерального штаба, может перечеркнуть вековое наследие боевых традиций, чтобы сделать армию более инклюзивной», - говорится в публикации.

Сообщается, что Сандерса к этому решению подвели военнослужащие-женщины, которые начали жаловаться командующему на то, что чувствуют себя «униженными» из-за мужских званий в армии.

Также в публикации издания приводятся цитаты и других британских военных, в том числе женщины, которые выступают против этой инициативы. Правда, всего двоих. Военнослужащая королевства заявила, что гордится званием стрелка, и потребовала не отнимать его у неё, а другой военный считает, что вся эта «чушь» связана с культурной войной.

Ранее KP.RU сообщил о том, что в Британии давно продолжается гендерно-нейтральная истерия. Ещё в 2021 году активисты требовали, чтобы в королевстве отказались от слова «мама».