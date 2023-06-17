Возбудитель холеры вынудил власти Одесской области запретить купаться и рыбачить Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жителям украинской Одесской области запретили купаться в море, ловить рыбу в открытых водоёмах и употреблять морепродукты сомнительного происхождения. Причиной таких ограничений в летний период стали возбудители опасных заболеваний, обнаруженные в воде. Об этом сообщили в местном горсовете.

«Категорически запрещено купание в море, вылов рыбы и морепродуктов в открытых водоемах (речных и морских местах рекреации). Также необходимо воздержаться от потребления рыбы и морепродуктов неизвестного происхождения», - говорится в сообщении.

Известно, что в пробах воды, взятых в Одесской области, обнаружены возбудители таких болезней как: холера, сальмонелла, рота-вирусы и личинки гельминтов. Собравшийся «коктейль» из вирусов создаёт реальную опасность для здоровья и жизни людей, живущих возле Дуная, на берегах Чёрного моря в Одесской области, а также в Белгород-Днестровском лимане.

Ранее KP.RU сообщил о том, что власти Одесской области призвали местных жителей не купаться в море из-за мин.