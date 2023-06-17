IT-эксперт назвал три наиболее уязвимые для мошенников категории граждан

Пенсионеры, школьники, а также людей, находящиеся в стрессе - потенциальные жертвы мошенников. Фото: Shutterstock

IT-эксперт Ваге Закарян в беседе с Lenta.ru назвал три наиболее уязвимые для мошенников категории граждан, отметив, что пенсионеров, школьников, а также людей, находящиеся в стрессе.

По его словам, пожилые люди попадаются на уловки мошенников из-за неосведомленности о новых возможностях хакеров, а также об особенностях работы мобильных сервисов. Подростки зачастую становятся жертвами по причине отсутствия жизненного опыта.

«Поэтому важно разъяснять своим родственникам, какие бывают распространенные способы мошенничества, и чаще напоминать, что нельзя передавать никакую личную информацию посторонним лицам», — отметил эксперт.

Закарян предупредил, что часто злоумышленники приводят свою жертву в стрессовое состояние, сообщая о несчастном случае с кем-то из близких. Специалист подчеркнул, что важно самому проверить все факты, о которых заявили по телефону

IT-эксперт Илья Костунов призвал при использовании чат-бота не забывать о критическом мышлении. Как сообщал «360», по словам специалиста, важно понимать, что не все советы подобных программ могут быть полезными.

Как сообщило RT, которое ознакомилось с результатами опроса, проведенного экспертами Аналитического центра НАФИ, большинство российских граждан (82%) за последние месяцы столкнулись с попытками мошенничества.