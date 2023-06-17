Стали известны гаранты безопасности для Украины из стамбульского договора Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Согласно Стамбульскому договору между Россией и Украиной, гарантами безопасности для Киева выступали сразу шесть стран, из которых четыре - страны НАТО. Об этом свидетельствуют страницы копии документа, показанные президентом РФ Владимиром Путиным в субботу, на встрече с делегацией стран Африки.

Согласно страницам документа, кратко показанным во время переговоров, гарантами безопасности Украины выступали Великобритания, США, Франция и Турция из Североатлантического альянса, а также Китай и Белоруссия.

Напомним, во время переговоров с президентами семи стран Африки, Путин показал им Стамбульский договор, гарантирующий безопасность Украины, подписанный делегацией из Киева ещё в 2022 году.

Ранее KP.RU сообщил о том, что Украина просто перестала соблюдать условия подписанного договора, когда Россия отвела свои войска от Киева.