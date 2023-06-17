Представители туриндустрии рассказали, как дешево отдохнуть в России

Среди самых популярных направлений отдыха в России были названы Кавказ и Краснодарский край. Фото: Олег УМАРОВ

Представители туристической индустрии в беседе с NEWS.ru заявили, что туристический сезон этого года для российских граждан будет характеризоваться стремлением к экономии, указав на то, что некоторые начали сокращать продолжительность отпуска, а кто-то предпочли самостоятельное путешествие на курорты.

Среди самых популярных направлений отдыха в России были названы Кавказ, Москва, Санкт-Петербург, а также Краснодарский край.

Вице-президенты Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин заявил, что у российских туроператоров есть большие квоты в гостиницах, а также бронирование с мгновенным подтверждением дает полную гарантию. Кроме того, возможно предложение программы лояльности, если турист часто будет общаться к одному и тому же туроператору или же отелю. Кроме того, он посоветовал покупать билеты по акциям раннего бронирования, что, по его словам, поможет получить скидку 10% и более.

Вице-президенты Ассоциации туроператоров России (АТОР) Илья Уманский советует учитывать сезонный фактор, напоминая, что в межсезонье стоимость отдыха заметно снижаются. Кроме того, эксперт обращает внимание на возможность отправиться в регионы, где уменьшился туристический поток из-за отсутствия иностранных посетителей, уточнив, что это касается практически всех регионов Центральной России, а также Поволжья и Сибири.

Горин также отметил, что на сегодняшний день часть туристов выбирают личный автотранспорт в целях экономии. По его мнению, подобный метод позволит существенно сократить затраты на путешествие. При полете на самолете, он рекомендует выбрать более неудобное время вылета, поскольку в это время стоимость билетов будет ниже.