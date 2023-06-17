Названы косметические продукты, которые нельзя использовать летом

Многие кислоты, входящие в состав кремов для лица, повышают восприимчивость кожи к ультрафиолету. Фото: Иван ВИСЛОВ

Врач-дерматокосметолог бренда Likato Professional Светлана Студеникина в беседе с «Газете.Ru» предупредила, что многие кислоты, входящие в состав кремов для лица, повышают восприимчивость кожи к ультрафиолету, уточнив, что при их неправильном использовании в летней период возникает риск появления пигментации, а также других кожных заболеваний.

«Исключение — гиалуроновая, феруловая и азелаиновая кислоты. А вот АНА-, ВНА-, РНА- кислоты, напротив, усиливают фотосенсебилизацию. В данные группы входят молочная, миндальная, салициловая, лактобионовая и глюконовая кислоты», - заявила специалист, рекомендуя применять их только в вечернее время.

Как уточнила врач, если данные кислоты входят в состав дневного ухода, нельзя пренебрегать солнцезащитными средствами. Врач призвала наносить SPF 30-50 при нахождении на улице, обновляя его каждые 3-4 часа.

«Также АНА-, ВНА-, РНА- кислоты необходимо отменить при отдыхе на курорте - за счет активного солнца можно получить ожог, воспаление, пигментацию», - сообщила она.

Визажист косметической компании Avon Юлия Москвичева заявила, что один тональный крем не сможет полноценно защитить кожу от ультрафиолета. Как писал ФАН, для лучшей защиты от солнца перед нанесением тональника нужно использовать крем с SPF.

Дерматолог Ольга Божок в беседе с «Пятым каналом» призвала отказаться от лекарственных препаратов в качестве ухода за кожей.