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НовостиПолитика17 июня 2023 19:59

Песков: задача по демилитаризации Украины практически выполнена

Оружия на Украине стало гораздо меньше
Сергей КУДРИН
Песков: задача по демилитаризации Украины практически выполнена, фото: Шарифулин Валерий/ТАСС

Песков: задача по демилитаризации Украины практически выполнена, фото: Шарифулин Валерий/ТАСС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы телеканала RT Arabic, рассказал о том, что одна из задач специальной военной операции, фактически, выполнена. Конкретно речь идёт о демилитаризации Украины, так как оружия в этой стране стало значительно меньше.

«Всё меньше и меньше Украина своего оружия использует, и всё больше и больше она использует системы вооружений, которые ей поставляют страны Запада», - заявил Песков.

Пресс-секретарь Путина также подчеркнул, что страны НАТО, под прямым руководством США, начинают всё более активно «влезать» в происходящее на Украине. Это обязывает Россию всё более и более решительно предпринимать меры по обеспечению собственной безопасности.

Ранее KP.RU сообщил о том, что президент США Джо Байден публично объявил о намерении не помогать Украине вступать в НАТО, так как страна должна сама прийти к соответствию «стандартам альянса».