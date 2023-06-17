Психолог рассказал, почему снятся кошмары

Чаще кошмары снятся во время фазы быстрого движения глаз (БДГ), когда люди видят интенсивные сны. Фото: Евгения ГУСЕВА

Психолог Станислав Самбурский в беседе с «Газета.Ru» объяснил, что чаще кошмары снятся во время фазы быстрого движения глаз (БДГ), когда люди видят интенсивные сны. При этом основной причиной он назвал стресс и тревогу.

Как сообщил психолог, зачастую кошмары снятся людям, страдающим посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР), когда человек пережил серьезную эмоциональную травму.

«Чтение страшных книг или просмотр страшных фильмов перед сном также могут вызвать кошмары», - уточнил специалист.

По его словам, причиной кошмаров может стать и отмена некоторых препаратов или же любых стимулирующих веществ, в том числе алкоголь и успокоительные.

Психолог призвал обратить внимание на общие рекомендации по соблюдению режима сна, а также отказаться от кофеина, алкоголя и других стимуляторов перед сном.

«Если кошмар повторяется снова и снова, то лучше обратиться к психологу. Он поможет понять свои чувства и найти причину их возникновения», - отметил он.

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