Диетолог рассказала, чем нельзя кормить детей в экзотических странах

Безопаснее брать запечатанное мороженое из холодильника, а не с прилавка. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Врач-диетолог Анастасия Ефимова в беседе «Газета.Ru» рекомендовала отдыхающим в экзотических странах гражданам не покупать своим детям некоторые продуктов.

Ефимова призвала отказаться от сыра с плесенью, непастеризованного молока, немытых овощей, а также фруктов и ягод. Кроме того, посоветовала исключить ракообразные, блюда с сырым мясом или сырыми яйцами, а также суши.

Специалист уточнила, что во время путешествия по экзотическим странам нужно посещать только проверенные места, отказавшись полностью от уличной еды. Она рекомендовала выбирать многолюдные заведения, где продукты хранят в холодильнике.

Эксперт также заявила о необходимости покупать детям воду в закрытой бутылке вместо напитков с кубиками льда, а также уточнила, что безопаснее брать запечатанное мороженое из холодильника, а не с прилавка.

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